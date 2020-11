Her er Rainbow Six: Siege sin Operation Neon Dawn-operatør

Etter lang tid med rykter og lekkasjer har Ubisoft endelig bekreftet at det faktisk er Apha "Aruni" Tawanroong som blir den neste operatøren som kommer til Rainbow Six:...

Xbox Game Pass sin Twitterkonto var ikke akkurat særlig kryptisk da den la ut et bilde av en regnbue over en festning som var i ferd med å beleires på lørdag, så det var...

Fra og med i dag kan fans representere noen av deres favorittesportorganisasjoner ved å kjøpe noen eksklusive skins i Rainbow Six. Siege. Disse utgis for å støtte lagene...

I går kveld presenterte Ubisoft noen nye spill og tiltak, og blant disse var det en esportrelatert avsløring. De avslørte nemlig at de går mer ambisiøst til verks med...

Forrige tirsdag annonserte Ubisoft at Sam Fisher fra Splinter Cell-serien blir den nye operatøren i Rainbow Six: Siege sin Shadow Legacy-utvidelsen, og nå har vi fått...

Splinter Cell inntar Rainbow Six: Siege

den 11 august 2020 klokken 20:07 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Ubisoft skal være ganske glade for at vi flytrafikken er ganske begrenset i disse dager, for nå begynner de virkelig å irritere meg. De siste årene har vi sett Sam Fisher...