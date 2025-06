Her er Rainbow Six: Siege X Europe MENA League Stage 1 Group schedule

HQ

Nå som Rainbow Six: Siege X er her, er det endelig på tide å virkelig begynne konkurransesesongen 2025/26 for spillet. Fra og med neste uke begynner Europe MENA League sin første etappe av sesongen, en turnering som begynner med en gruppefase, før den er vertskap for en sluttspillbrakett i sine siste stadier. Med turneringen som starter 16. juni og løper helt til 23. juli, er hele tidsplanen for gruppefasen (som avsluttes 9. juli) blitt avslørt.

Du kan se hele listen over kampene som er lovet nedenfor, med hvert lag som spiller hver eneste kampdag, noe som utgjør ni runder med action for å seede og ordne sluttspillseksjonen som løper de siste par ukene og vil se en seierherre kronet.

Totalt er det 125 000 euro på spill i denne etappen, og totalt fem plasser til det kommende internasjonale Esports World Cup -arrangementet til 2 millioner dollar står også på spill.