Her er Resident Evil Villages Lady Dimitrescu i God of War: Ragnarök

Maggie Robertson ble et velkjent navn nærmest over natten for mange i fjor siden hun spiller den meget høye Lady Dimitrescu i Resident Evil Village. Oppmerksomheten skyldtes ikke bare den "sexy høyden", men også den flotte presentasjonen hennes. Sistnevnte førte blant annet til at hun vant Best Performance på The Game Awards i fjor. Hvor slikt i hovedsak ville ført til langt flere hovedroller er ikke Robertson redd for å ta på seg langt mindre roller i gigantspill.

Etter et par uker med erting og hinting kan nemlig Maggie Robertson avsløre at hun er Skjóthendi the Unerring i God of War: Ragnarök. Om du i farta ikke husker eller vet hvem det er enda kan du se litt av den høye slåssekjempen i videoen under.