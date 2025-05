Her er sesongplanen for BLAST R6 2025

HQ

Kalenderåret 2025 Rainbow Six: Siege ser litt annerledes ut enn det vi har blitt vant til. På grunn av Rainbow Six: Siege X Re:Load -arrangementet som finner sted senere denne måneden, vil hovedsesongen 2025 starte i juni. Den vil deretter løpe helt frem til februar 2026 når neste Six Invitational vil bli avholdt.

Den fullstendige tidsplanen bekrefter at Stage 1 også vil løpe gjennom hele juli, og vil deretter bli etterfulgt av en utvidet Stage 2 som skjer mellom august og oktober. Deretter vil Major finne sted i november, før Season Finals finner sted i desember, omtrent samtidig som Last Chance Qualifiers finner sted for Six Invitational, og disse løper ut januar. SI 2026 blir sesongens siste arrangement.

Ellers har BLAST opplyst at den kommende sesongen vil benytte seg av formatet med fire regionale ligaer som spenner over Europe MENA League, North American League, South American League og Asia Pacific League. Hver av dem vil ha sine egne arrangementer for de forskjellige etappene, men vil kollidere ved internasjonal avsluttende innsats på slutten av hver etappe.

Gleder du deg til at konkurransen på Rainbow Six kommer tilbake?