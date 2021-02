Her er Stadia Pro-spillene for februar

Du ser på Annonser

Det går ofte diskusjoner om hvilke "gratis" spill Microsoft og Sony har å tilby hver måned med Xbox Live Gold og PlayStation Plus. Men, Google Stadia har også en liknende tjeneste med deres Stadia Pro, og der får du vanligvis mye verdi for pengene.

Dessverre er februar en av deres mer skuffende måneder. I tillegg legger Stadia nå også ned deres interne spillstudioer, som Eirik rapporterte om nylig. Med det sagt, her er spillene du kan få med Stadia Pro-abonnementet ditt i februar:



Enter the Gungeon



Journey to the Savage Planet: Employee of the Month Edition



Lara Croft and the Guardian of Light



Har du Stadia Pro, og kommer du til å sjekke ut noen av spillene?