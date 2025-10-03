Her er stedene for Valorant Champions Tour's 2026 store turneringer

HQ

Etter hvert som vi nærmer oss slutten av 2025-sesongen for Valorant Champions Tour, skifter fokuset naturlig nok til 2026-sesongen og hva Riot Games har planlagt på den fronten. For å sette scenen har utvikleren nå avslørt vertsstedene og byene for de tre store begivenhetene i den kommende sesongen, nemlig de to internasjonale Masters og premier Champions også.

Årets første begivenhet vil være en Masters turnering som finner sted i Santiago, Chile. Vi har ingen dato for turneringen, men vi vet i det minste at Sør-Amerika blir den første destinasjonen for den internasjonale reisen.

Deretter går turen til Storbritannia for sesongens andre Masters, som er planlagt i London. Heller ikke her har vi noen dato å gå på ennå, men det er godt å merke seg at våre mange europeiske lesere vil ha en lokal turnering de kan delta på.

Og til slutt, den fremste Champions -turneringen. Dette vil forlate Europa, der 2025-arrangementet for øyeblikket pågår i Paris, Frankrike, for i stedet å strømme til den kinesiske byen Shanghai. Ingen datoer er angitt, men ut fra den tradisjonelle kalenderen er det rimelig å anta at hver turnering vil finne sted en gang rundt disse datoene :