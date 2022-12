Her er systemkravene til Star Wars Jedi: Survivor

HQ

Det blir ikke før sent i natt at vi får se gameplay fra Star Wars Jedi: Survivor, når spillet vises frem under The Game Awards. Men vi vet allerede hva PC-versjonen av spillet krever. Systemkravene ble nemlig lekket sammen med lanseringsdatoen via a href="https://store.steampowered.com/app/1774580/STAR_WARS_Jedi_Survivor/" target="_blank">Steam</a>, og de ser slik ut:

Minimum

OS: Windows 10 64-bit

Processor: 4 core / 8 threads | Ryzen 5 1400 | Intel Core i7-7700

Memory: 8 GB RAM

Graphics: 8GB VRAM | Radeon RX 580 | GTX 1070

DirectX: Version 12

Network: Broadband Internet connection

Storage: 130 GB available space

Anbefalt

OS: Windows 10 64-bit

Processor: 4 core / 8 threads | Ryzen 5 5600X Intel | Core i5 11600K

Memory: 16 GB RAM

Graphics: 8GB VRAM | RX 6700 XT | RTX2070

DirectX: Version 12

Network: Broadband Internet connection

Storage: 130 GB available space

Er PC-en din klar for dette?