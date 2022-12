Star Wars Jedi: Survivor lanseres i mars

HQ

Det er en åpen hemmelighet at Star Wars Jedi: Survivor skal vises frem på The Game Awards natt til fredag, så mange har forventet å få gameplay og en lanseringsdato da. Sistnevnte har vi jo likevel fått både en og to klare indikasjoner på at den etterlengtede oppfølgeren til Star Wars Jedi: Fallen Order skal komme i mars, noe som nå nærmest har blitt bekreftet.

Noen hos Valve, EA eller Respawn var nemlig litt for raske på labben da de oppdaterte Steam-siden til spillet, så en liten stund sto det klart og tydelig at Star Wars Jedi: Survivor vil lanseres den 15. mars. Dette har nå blitt endret til "kommer snart", men Jedi-katten er altså ute av sekken. Se bare på skjermbildet under.

Uansett er det bare å glede seg til en ny trailer natt til den 9. desember.