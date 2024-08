Her er turneringsgruppene i Esports World Cup Fortnite

HQ

En av de neste store begivenhetene som skal vises på Esports World Cup i år er et Fortnite -arrangement som starter senere i dag og vil se 16 lag som kjemper om en del av en premiepott på 1 million dollar. Med det arrangementet som skal begynne om kort tid, har gruppene og braketten for turneringen blitt lagt ut, noe som betyr at vi vet nøyaktig når hvert lag skal spille og mot hvem.

Du kan se hele braketten i det nyttige X-innlegget nedenfor, som også bekrefter at etter en dobbel eliminasjons knockout-fase for hver av de fire gruppene, vil bare fire av de 16 lagene gå videre til sluttspillet, hvor de vil se etter å sikre seg den største delen av premiepotten.