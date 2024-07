Her er Valorant Champions Tour 2024: Regionale mestere fra etappe 2 og Champions 2024-bracket

HQ

Valorant Champions Tour sesongen for 2024 er nesten over. Den regionale Stage 2 -aksjonen ble nylig avsluttet, noe som betyr at alle øyne nå er rettet mot det fremste Champions -arrangementet som arrangeres i Sør-Korea i slutten av august. Med det i bakhodet, her er vinnerne av Stage 2 -arrangementene rundt om i verden.

For EMEA-regionen kom Fnatic ut på topp etter å ha beseiret Team Vitality i den store finalen. Dette resultatet har sett Fnatic sikre seg en plass i Champions, sammen med Team Vitality og tredjeplassen Team Heretics.

I Amerika var det Levitan som vant sitt respektive arrangement. Laget vant turneringen og Champions mot G2 Esports, og i likhet med EMEA-regionen har både Levitan og G2 Esports sikret seg en plass på Champions, og det samme har tredjeplassen KRU Esports.

I Pacific League ble Gen.G Esports kåret til vinner etter å ha slått DRX. Som ellers har både Gen.G og DRX fått plass på Champions, og det samme har Paper Rex, som endte på tredjeplass.

Til slutt kommer Kina, der EDward Gaming gikk helt til topps. Laget på andreplass ble FunPlus Phoenix, og organisasjonen på tredjeplass var Trace Esports, og ja, alle tre har også fått plass til Champions 2024.

Med dette i tankene og alle de deltakende Champions lagene låst inn, kan du se Champions 2024 bracket nedenfor.