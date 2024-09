Her er Valorant Champions Tour Ascension EMEA, NA og Kina-mestere

HQ

Sesongen 2024 Valorant Champions Tour er ganske mye over. Mens hovedforhandlingene ble avsluttet med Champions -arrangementet, har Challengers Ascension -turneringene vært i gang for sent for å avgjøre hvilke lag som vil bli forfremmet til hovedserien for sesongen 2025. Mens vi fortsatt venter på at Stillehavsregionen skal avslutte sin turnering senere denne uken, avsluttet EMEA-, Nord-Amerika- og Kina-regionene sine arrangementer i løpet av helgen.

For EMEA-divisjonen var det Apeks som kom på topp og sikret opprykksplassen. For NA-regionen tjente 2Game Esports stedet, og for Kina-regionen falt stedet til XLG Esports. Hvert lag gikk også bort med rundt $ 35,000 XNUMX i premiepenger for deres innsats.

Med dette i bakhodet vil resten av Challengers -lagene vende tilbake til scenen i 2025 og forsøke å sikre seg en plass i de store ligaene til 2026-sesongen.