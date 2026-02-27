Her er vår første titt på Kratos og Atreus i Amazons God of War-serie

HQ

Amazon har ikke delt alle de store skuespillerne i sin kommende God of War-serie ennå, så jeg forventet å få vite hvem som spiller Freya etter å ha lært at Ed Skrein vil spille Baldur tidligere denne uken. Vi fikk noe helt annet.

Seriens offisielle X-konto har avslørt hvordan Ryan Hurst og Callum Vinson vil se ut som Kratos og Atreus i God of War-serien når far og sønn jakter hjort i begynnelsen av historien.

Kostymene deres ser definitivt ut som det de to starter med i spillet fra 2018, men undertegnede fikk noen skikkelige cosplayervibber første gang jeg så det. Hva med deg?