Her er veikartet for Call of Duty: Black Ops 6s sesong 1 Reloaded

HQ

Da det ble klart at det første nye Zombies -kartet ville komme i Call of Duty: Black Ops 6 den 5. desember, ble det også stadig tydeligere at dette ville samsvare med starten på andre halvdel av sesongen, kjent som Season 1 Reloaded. Dette er nå bekreftet, ettersom Activision og Treyarch har lagt ut planene for neste haug med innhold.

Det store hovedtillegget er Citadelle des Morts Zombies -kartet, som vil bringe tilbake perk Vulture Aid, introdusere ammunisjonsmodulen Light Mend og feltoppgraderingen Tesla Storm, legge til en ny hovedfiendetype kalt Doppelghast, og også en samling av nye Wonder Weapons, med disse er fire elementært innstilt Bastard Swords.

For Multiplayer er kartet Racket det store tilskuddet, men det blir tatt hensyn til av tilbakekomsten av Hacienda og lanseringen av Nuketown Holiday. For Warzone kommer Ranked BR Play, og det samme gjør perk Reflexes. Når det gjelder våpnene som legges til for alle modusene, inkluderer disse AMR MOD 4, Maelstrom, Cleaver, Kompakt 92 3-round burst mod, og XM4 3-round burst mod.

Siden det er høytid, kommer Codmas også tilbake, med nye kartvarianter og spillmoduser, samt pakker å kjøpe og hendelser å oppleve.

Til slutt har Squid Game-samarbeidet blitt forklart litt ekstra i dybden, med dette beskrevet som "Begrensede tidsmoduser i flerspiller, zombier og Call of Duty: Warzone i sesongen. Få tallene dine opp og slipp inn."

Vil du sjekke ut Season 1 Reloaded?