Her er vinneren av Gamereactors CS: GO-turnering

Du ser på Annonser

I går kveld gikk endelig finalen i den store Counter-Strike: Global Offensive-turneringen vår av stabelen, og det var finnene i dOsseri og NUKUHYVIN som til slutt skulle gjøre opp om heder, ære og nesten 11000 kroner.

Som du kan se i videoen under ble det en intens kamp, men det var altså NUKUHYVIN som hadde den beste dagen. Vi håper uansett at dOsseri er fornøyde med innsatsen og trøstepremien bestående av HyperX Cloud Flight S-headset, Pulsefire Dart-mus og Fury Ultra RGB-musematter.

Vi må samtidig si tusen takk for alle dere her til lands som deltok, og håper dere blir med på en ny turnering i januar for å vise resten av gjengen at de bare hadde flaks denne gangen.