Her er vinneren av Lions of Yara-statuen

For noen uker siden satte vi i gang en konkurranse der premien var en flott Lions of Yara-statue fra Far Cry 6. Den kunne du vinne ved å svare på følgende spørsmål:

Hvilket Far Cry-spill er din favoritt og hvorfor?

Nå er det på tide å trekke en vinner, og vinneren denne gangen er Drakenbourgh med svaret:

"For meg var Far Cry 2 det beste. Det var inngangsporten min til Far Cry... resten føler jeg mer eller mindre er kloner av hverandre som blir enklere og enklere."

Gratulerer!

Vinner kontaktes via PM her på Gamereactor. Takk til alle som deltok, det kommer flere konkurranser etter hvert :)