Her er vinneren av vår store Marvel's Avengers-konkurranse

For en stund siden kjørte vi i gang en stor Marvel's Avengers-konkurranse, hvor vi skulle dele ut en vanvittig premiepakke bestående av en spesielt designet PS4 Pro, Earths Mightiest Heroes-utgaven av spillet til PS4, en spesiell Avengers-jakke og til og med Avengers-sokker.

Via har nå trukket en vinner, og dessverre er det ikke en nordmann som har vunnet denne gangen. Det ble den danske brukeren MichaelLund som vant med følgende svar (på dansk) på spørsmålet "Hvilken Avengers-helt er din favoritt og hvorfor?":

"Min favorit er Black Panther, fordi T'Challa og hans verden tilføjede noget unikt til MCU.

Som ung boede jeg med min familie et år i Nigeria, hvilket var meget horisontudvidende ift. at nedbryde forestillingen om, at hele verden centrerer sig om den vestlige kultur. Alle de venskaber og oplevelser jeg fik med mig derfra, havde jeg ikke tidligere for alvor set repræsenteret i den vestlige populærkultur. Men det ændrede Black Panther ved at gøre folk opmærksomme på de mange interessante historier og myter, der findes i andre kulturer.

Filmen havde (og har) enorm betydning ift. nedbryde negative stereotyper omkring afro-kulturen. Her var der en afrikansk superhelt, der var stolt af sit land, sit ophav og sin accent. For mig bliver Black Panther som superhelt kun endnu mere interessant af, at hans kræfter formår at kombinere afrikanske myter med overlegen teknologi. Og jeg kan godt lide filmens take ift. at Shuri både er T'Challa's søster, men samtidig også er opfinder af nogle af de teknologier, han anvender.

Forståeligt nok ramte det mange, da Chadwick døde tilbage i august efter at have kæmpet mod tarmkræft i 4 år. Han var og er nemlig en helt og et forbillede både i fiktionens og virkelighedens verden."

Velfortjent, synes vi. Vi får bare krysse fingrene for at det er en nordmann som stikker av med premien i neste store nordiske konkurranse :)

Takk til alle som deltok!