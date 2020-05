Her er vinneren av vår Trials of Mana-konkurranse!

I slutten av april kjørte vi i gang en konkurranse i samarbeid med Square Enix hvor dere fikk muligheten til å vinne en spesiell Trials of Mana-inspirert Nintendo Switch. Vi fikk inn mange flotte svar på tvers av alle de nordiske landene, og nå har vi endelig trukket en vinner!

Det er en nordmann som stikker av med premien denne gangen, og det er brukeren idontknow med følgende svar:

"Min Rollespill-karriere startet for meg med Soul Blazer, som kom ut forholdsvis tidlig til Super NES. Det var første spill av Enix i det som senere skulle bli til en trilogi sammen med Illusion of Time og Terranigma. Alle disse 3 var fantastiske spill, med en historie uavhengig av hverandre.

Det beste spillet for meg har alltid vært Soul Blazer. Det er et Action-RPG med en god historie og et godt gameplay. Musikken er helt fantastisk, og dette er det eneste spillet jeg kan komme på hvor samtlige musikkspor er av øverste klasse. Til og med coveret til spillet var noe jeg la ekstra merke til, da jeg så det i Nintendo Magasinet på den tiden. Det var noe som minnet meg en god del om Zelda. Jeg husker jeg var på TV-boden i Sverige for å finne et nytt spill, og da jeg fortalte at jeg liker Zelda, så ble jeg straks vist fram til nettopp dette spillet. Det var ikke et vanskelig valg.

Jeg husker spillet var veldig tomt og merkelig helt til å begynne med, men jeg ble ganske fort hekta da jeg forstod konseptet, hvor man bygger opp verden igjen del for del, og redder de fortapte sjelene som har blitt offer for den grådige kongens pakt med den onde Deathtoll. Spillet var en nytelse hele veien, og noe av det som drev meg var noen av de mystiske uløste oppgavene i hver verden, som det tok lang tid før jeg fant ut av. Noen av de måtte jeg bli sterkere før jeg kunne backtracke. Selv om jeg satt fast til tider, glemmer jeg heller ikke følelsen da jeg klarte å finne ut av det. Dette er forøvrig et av de mer sjeldne rollespillene som kom ut i vesten, som mange aldri fikk muligheten til å spille. Synd at heller ingen av spillene i trilogien har blitt gitt ut på E-shopen i ettertid heller."

Gratulerer så mye til vinneren! Og tusen takk til alle som har deltatt, vi håper dere deltar i fremtidige konkurranser også :)