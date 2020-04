Her er vinnerne av vår store Animal Crossing: New Horizons-konkurranse

Vi skal skjerpe oss og bli bedre på å avslutte konkurranser litt tidligere, og forhåpentligvis kan det merkes nå. Nylig sparket vi i gang en stor konkurranse her på siden, hvor dere fikk muligheten til å vinne en Animal Crossing: New Horizons-inspirert Nintendo Switch som førstepremie, i tillegg til muligheten til å vinne et fysisk eksemplar av spillet.

Og nå har vi trukket våre vinnere, etter å ha lest gjennom deres mange flotte svar. Dette var en nordisk konkurranse, og førstepremien går til danske Cubie med svaret:

"Velkommen til Los Palmas. En perle placeret langt væk fra fastlandet - tilpas langt til at du under flyveturen må slippe alle dine bekymringer, dagelige gøremål og tanker. Los Palmas er et stort indkøbsmekka for alle øens indbyggere og besøgende. På Los Palmas er der opstillet boder langs stranden med frisk frugt, tøjbutikker og håndværk af træ. Går du videre op på øen møder du smukke scenerier fra middelalderen, et rumcenter og en lækker 5 hullet golfbane. Men oplev også et rigt naturliv med blomster, frugttræer og udkigsposter.

Alt det finder du på Los Palmas."

En norsk bruker får et eksemplar av spillet, og det er sideswipe med svaret:

"Jeg hadde kalt øya mi for Music Island. Er musikkprodusent selv og hadde garantert basert øya mi rundt musikkens verden.

Der hadde det vært mye liv og røre, mye bråk og mye lek. Selvfølgelig er det masse musikk som skal produseres . Øyboerne skal få jamme så mye de vil til enhver tid. Scener for festivaler skal bygges. Jeg ville også ha laget et hus som kan gjenspeile mitt eget musikkstudio."

Gratulerer til vinnerne! Det blir snart satt opp en ny konkurranse med en liknende premie her på siden!