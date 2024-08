Her er Warhammer 40,000: Space Marine II sine PC-spesifikasjoner

HQ

Vi teller ned dagene til Warhammer 40,000: Space Marine II debuterer på PC og konsoller i begynnelsen av september. Etter at spillet fikk gull for rundt en måned siden, har PC-spesifikasjonene for spillet nå blitt bekreftet av Focus, og avslørt at den anbefalte maskinvaren faktisk er ganske tilforlatelig for et helt nytt spill som kommer i 2024.

For å kjøre spillet på sitt grafiske høydepunkt og med 60 bilder per sekund, er det viktigste å merke seg at du trenger enten et Nvidia GeForce RTX 3070 eller et AMD Radeon RX 6800 XT. Hvis du bare vil kjøre spillet på det mest grunnleggende, er den gode nyheten at du ikke trenger mye for å få jobben gjort, da den mest sultne delen av spesifikasjonene generelt sett er 75 GB lagringsplass for å laste ned tittelen.

Du kan se de fullstendige PC-spesifikasjonene nedenfor.