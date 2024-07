Warhammer 40,000: Space Marine II er ferdig

HQ

Mange ble skuffet da Saber Interactive kunngjorde at Warhammer 40,000: Space Marine II

ikke ville få en offentlig betaversjon likevel, selv om dette var fordi utviklerne ønsket å fokusere på å optimalisere og ferdigstille det svært lovende spillet. Den gode nyheten er at dette harde arbeidet har lønnet seg.

Utgiveren Focus Home Interactive avslører at Warhammer 40,000: Space Marine II har fått gullstatus, og dermed definitivt vil lanseres på PC, PS5 og Xbox Series den 9. september som planlagt. Dette betyr at de har nøyaktig to måneder på seg til å finpusse hver eneste ujevnhet i rustningen før de lar oss slakte enorme horder av fiender, så la oss håpe at dette betyr at det vil kjøre feilfritt fra første stund.