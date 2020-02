Her får du masse informasjon om Bleeding Edge

Bleeding Edge har vært et litt mystisk spill siden det ble avslørt på E3. Selv om det har blitt noe tydeligere hva Ninja Theory har jobbet med, så kan du nå bli enda klokere på Bleeding Edge. Ninja Theory har nemlig lagt ut en video, hvor de svarer på spørsmål om spillet.

De avslører blant annet at det ikke vil være mikrotransaksjoner i spillet (og hvis det blir tilføyet senere, vil de kun være kosmetiske), at de har jobbet på spillet i nesten fire år, at de har tilføyet en pareringsmekanikk, at det originalt skulle ha vært en MOBA og masse annet. Sjekk ut videoen nedenfor hvis du vil lære mer om Bleeding Edge.

Tror du at Bleeding Edge blir en suksess?