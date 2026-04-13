Here er braketten for Call of Duty League 2026 Minor I-turneringen

Vi har allerede hatt noen få store turneringer i 2026 Call of Duty League-kalenderen, men ting vil ikke avta med det første. Kvalifiseringskampene for årets tredje major er over oss, og disse blir delt av ankomsten av sesongens første mindre turnering, som er planlagt å løpe mellom 24. og 26. april.

I motsetning til majorturneringen vil alle de 12 CDL-lagene delta i denne turneringen, og seeding skjer på grunnlag av tabellen for hele sesongen. Turneringen er også en enkelt eliminering, noe som betyr at lagene ikke må tape en eneste kamp hvis de har tenkt å komme på topp, og siden det er en mindre begivenhet, vil den spilles online.

Med alt dette i tankene har braketten og den første seedingen blitt lagt ut som sådan :

Runde 1 Kamper:



Toronto KOI vs. Carolina Royal Ravens



G2 Minnesota mot Cloud9 New York



Riyadh Falcons vs. Vancouver Surge



Miami Heretics vs. Boston Breach



Kvartfinaleoppsett:



OpTic Texas mot vinneren av KOI/Royal Ravens



Los Angeles Thieves mot vinneren av G2/Cloud9



FaZe Vegas mot vinneren av Falcons/Surge



Paris Gentle Mates vs. Vinneren av Heretics / Breach



Hver av kampene vil bruke et best-of-five-format, så forvent mye CDL-action i løpet av neste helg.