Heroic går ut av konkurransedyktig Dota 2 på grunn av "uholdbare" økonomiske resultater

HQ

Konkurransedyktig Dota 2 er et ganske fascinerende sted, ettersom mange av turneringene som tilbys i esport har premiepotter som dverger andre arrangementer. Imidlertid har Dota 2 heller ikke et klart ligaformat å stole på som kan oppmuntre til økonomisk stabilitet, og på samme måte er lagene som finner mest suksess de som vinner store arrangementer og kan fortsette å bruke premiepengene til å finansiere sine fremtidige bestrebelser.

For dette formål kan lag med mer sparringssuksess finne seg i å navigere i et mer komplekst økonomisk miljø, med Heroic som nå bestemmer seg for at det ikke er verdt innsatsen å fortsette å investere i konkurrerende Dota 2.

I en uttalelse på sosiale medier har Heroic kunngjort at de forlater konkurransedyktige Dota 2 for godt, og at spillerne og personalet har blitt løslatt fra kontraktene sine, nå er i stand til å utforske muligheter andre steder, og har til hensikt å forbli som en gruppe for hva som kommer neste gang.

"Til tross for konkurransesuksess, en voksende fanbase og betydelig kommersiell innsats, kom de økonomiske resultatene til slutt til kort, noe som gjorde det uholdbart for oss på lang sikt," som Heroic forklarer.

Er du overrasket over denne nyheten i det hele tatt? Laget var forventet å konkurrere i DreamLeague sesong 29 fra og med neste uke.