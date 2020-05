Hesten din kan ikke dø i Ghost of Tsushima

Du ser på Annonser

Sucker Punch lanserer deres lenge ventede samuraispill Ghost of Tsushima den 17. juli i år. Gameplay ble nylig vist fram under Sonys seneste State of Play-sending, hvor vi fikk se protagonisten klappe en rev, som mange dyreelskere verden over ble veldig glade for.

Nå har spillets Creative Director Jason Connell bekreftet i et intervju med US Gamer at hesten vil løpe vekk om det oppstår konflikt i nærheten:

"Your horse is not gonna die. Your horse will get scared and run away. You may not be able to bring them back for a brief, brief moment, but nobody's gonna in combat, in gameplay, kill your horse"

Men det betyr ikke at hesten ikke kan dø som en del av historien, det er dog gode nyheter for de som har en tendens til å bli veldig bundet til hesten sin i store open world-spill som dette.