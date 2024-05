Hi-Fi Rush's spillprosjektleder spør om tittelen ikke vant nok priser

HQ

Mange sperret opp øynene og mistet haken da Microsoft tidligere denne uken kunngjorde at Tango Gameworks, skaperne av det svært kritikerroste Hi-Fi Rush, legger ned. Og forbauselsen ser ut til å omfatte Tangos ansatte.

Nå lurer studioets prosjektleder for spillet, Kazuaki Egashira, på om fjorårets hit Hi-Fi Rush ikke fikk nok priser, og legger ut bilder av alle statuettene, plakettene og trofeene det mottok (fra blant annet BAFTA og The Game Awards) med kommentaren: "Ikke nok?"

Dagen etter at Tango Gameworks ble lagt ned, sa for øvrig Xbox Game Studios -sjef Matt Booty (takk til The Verge) under et møte med sine ansatte at de "trenger mindre spill som gir oss prestisje og priser". Spill som Hi-Fi Rush, altså.