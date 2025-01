Hideaki Itsuno tar ledelsen i LightSpeed Japan Studio

HQ

Hideaki Itsuno, den kreative hjernen bak Dragon's Dogma og Devil May Cry 5, skaper allerede bølger i sin nye rolle som sjef for LightSpeed Japan Studio. Ifølge en nylig kunngjøring har det nyetablerte studioet som mål å lage AAA-actionspill, og Itsuno har antydet at deres første prosjekt offisielt er i arbeid.

Selv om detaljene om prosjektet fortsatt er under innpakning, tok Itsuno til sosiale medier for å dele sin begeistring og bemerket at teamet vokser og forbereder seg på debuttittelen. Med over 30 år i Capcom og en merittliste med suksesser, er spillmiljøet full av spekulasjoner om hva denne erfarne utvikleren har i ermet.

Nå som Itsuno går over i dette nye kapittelet, er vi spente på hvordan hans ekspertise vil forme DNA-et til LightSpeed Japan Studio. Kan hans neste kreasjon konkurrere med hans tidligere suksesser, eller vil det stake ut en helt ny kurs i spillandskapet?

Hva er dine forhåpninger til Itsunos neste prosjekt?