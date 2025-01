Hideki Kamiya lover flere kunngjøringer fra Okami Sequel-utviklerne i Clovers

HQ

Hideki Kamiya er en av de mest kjente og innflytelsesrike japanske videospillutviklerne, ettersom han i løpet av sin lange karriere har bidratt til å forme Resident Evil, Devil May Cry, Okami, Bayonetta, og mer til de populære franchisene vi kjenner dem som i dag. I 2024 gjorde Kamiya fremskritt som en del av neste kapittel i karrieren, som inkluderte opprettelsen av et nytt studio som ble kalt veldig likt et tidligere studio han pleide å jobbe i som en del av Capcom-familien, med dette kalt Clovers. Det første prosjektet som Clovers vil påta seg vil være å lage en oppfølger til Okami, et spill som vil bli utgitt av Capcom når det debuterer.

Men det ser ut til at dette bare er starten på hva Clovers har planlagt. I en nyttårsuttalelse hevder Kamiya at "disse kunngjøringene bare er begynnelsen" og at "dette er Clovers som går opp til startstreken."

Hva disse ytterligere kunngjøringene refererer til, er fortsatt uklart, men Kamiya legger til: "Resten av vårt dedikerte team og jeg er fast bestemt på å levere enda flere spennende nyheter til dere så snart som mulig."

