Hideki Kamiya sier at han legger "blod, svette og tårer i Okami Sequel"

Capcom feirer for tiden 20 år med Okami. Mens vi ser frem mot den kommende, etterlengtede oppfølgeren med den opprinnelige skaperen Hideki Kamiya fortsatt ved roret, denne gangen med sitt studio Clovers, ser vi også tilbake på seriens historiske fortid, med en melding fra ingen ringere enn Kamiya selv, samt et takknemlig innlegg fra Capcom.

Nettstedet for 20-årsjubileet er ute nå, og inneholder et nydelig kunstverk av Mari Shimazaki, som du også kan se nedenfor. Shimazaki er en av de opprinnelige karakterdesignerne for Okami, og kunstverket viser Amaterasu og skuespillerne i det originale spillet bundet sammen av et rødt bånd, som symboliserer båndet deres.

I meldingen sin takket Kamiya fansen hjertelig, i tillegg til en liten oppdatering om hvordan det går med Okami Sequel. "Når jeg ser tilbake, kan jeg fortsatt ikke tro at vi fikk det ut av døren ... men det er en historie for en annen gang! Når jeg ser den støtten dere alle har gitt Ōkami siden den opprinnelige utgivelsen, sammen med min enorme stolthet over å ha jobbet med det, kunne jeg ikke vært lykkeligere over å feire denne milepælen. Entusiasmen og støtten dere alle har vist har bidratt til å opprettholde Ōkamis arv i to lange tiår, og i løpet av denne tiden har spillet fått et nytt eventyr, en slående HD-remaster og en rekke offisielle produkter og prosjekter som gjør meg like begeistret som skaperen som jeg ville vært som fan. Jeg tror kjærligheten de ansatte har til Ōkami kan sees - nei, føles - i hver eneste ting de skaper. Jeg og min samling av Amaterasu-figurer og plysjbamser kunne ikke vært mer takknemlige," skrev han.

"Ōkamis innflytelse kan merkes i forbindelsene folk har bygget med spillet, og med vår fortsatte støtte tror jeg at disse forbindelsene vil fortsette å utdypes og utvides langt utover 20-årsjubileet. I mellomtiden vil jeg legge ned blod, svette og tårer i den nye Ōkami-oppfølgeren som dere alle har ventet på!"

Vi har fortsatt ingen informasjon om utgivelsesdato for Okami Sequel, men siden 20-årsjubileet er i år, får vi kanskje høre mer senere.