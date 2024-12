Hideki Kamiya skyter ned fan-spørsmål om Okami Sequel og AI

HQ

En av de største kunngjøringene fra The Game Awards var avsløringen av et Okami Sequel, ledet av ingen ringere enn spilllegenden Hideki Kamiya. Men selv noe som nesten fikk Geoff Keighley til å gråte, er ikke trygt mot å bli beskyldt for å bruke kunstig intelligens.

En fan på Twitter/X spurte Kamiya direkte om Okami Sequel -traileren brukte AI, hvorpå Kamiya svarte "Ikke still slike meningsløse spørsmål, din idiot ... Gå vekk ..." Da kan vi trygt gå ut fra at det ikke finnes kunstig intelligens i nærheten av Okami Sequel.

Selv om dette virker som et meningsløst spørsmål å stille Kamiya, har bekymringene rundt bruken av kunstig intelligens i spill vokst de siste par årene. Noen spillskapere ser det som et flott verktøy, mens andre mener at det er å trenge seg inn på den menneskelige kreativitetens område og skape noe uten sjel.