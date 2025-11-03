Hideo Kojima avslører sin favorittkarakter fra Death Stranding 2

HQ

Med tanke på hvor knyttet en skaper som Hideo Kojima er til spillene sine, kan det virke som å velge et favorittbarn når han blir bedt om å velge en favorittkarakter. Men Kojima nøler nesten ikke når han skal fortelle hvem som er hans favorittkarakter i Death Stranding 2: On the Beach.

"Det var en karakter som het Cliff, spilt av Mads Mikkelsen, og han var veldig populær," sier Kojima til Variety. "Men i historien til DS1 døde han, og jeg kunne ikke bringe ham tilbake i DS2. Så jeg tenkte på Neil. Jeg er en stor fan av Luca Marinelli, og jeg ville virkelig jobbe med ham. Men favoritten min er Fragile, spilt av Léa Seydoux."

"Du tror kanskje det er Sam, men Sam er hovedpersonen. Han er hovedpersonen, men Fragile er faktisk en av de skjulte hovedpersonene i DS2. Når det gjelder Léa Seydoux, har vi hevet det teknologiske nivået for å fange henne, slik at hun er mer naturlig i hvordan hun sier replikkene sine og hvordan hun oppfører seg, noe som er vakkert. Jeg ba også Woodkid om å lage en sang dedikert til Fragile. Så hver gang Fragile kommer inn i spillet, kan du høre temaet i bakgrunnen. Alt i alt er det en flott karakter. Hvis du ikke har spilt spillet, vil du bli overrasket over hvor godt skuespillet er og hvor god Fragiles karakter er. Sørg for at du spiller til slutten," fortsatte han.

Det er interessant å merke seg at Kojima ikke tenkte på å bringe Cliff tilbake på en eller annen måte på grunn av hans popularitet, ettersom han er forpliktet til historien han ønsker å fortelle. Det kan bety at noen karakterer ikke er trygge når vi ser på fremtiden til Death Stranding, men det kommer bare til å gjøre historien enda mer interessant for fansen.