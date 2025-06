Hideo Kojima forklarer hvorfor han bruker så få japanske skuespillere i spillene sine

HQ

Hvis du har spilt et Hideo Kojima-spill i det siste, vil du sannsynligvis være kjent med det faktum at til tross for at utvikleren er japaner, liker han å bruke vestlige skuespillere i sine hovedroller. Faktisk er det tradisjonelt sett et mer begrenset utvalg av japanske stjerner, i hvert fall når man ser på fotorealistisk skannede modeller, slik tilfellet er i Death Stranding -serien. Men hvorfor er det slik? Kojima har forklart sin begrunnelse til IGN Japan.

Han påpeker at den fotorealistiske programvaren har slitt med å fange opp japanske og asiatiske folks likheter, og påpeker også at mange japanere ikke behersker engelsk på morsmålsnivå, noe som gjør det mer utfordrende å tilpasse spillene til den store verden. Den førstnevnte delen har endret seg i det siste, og den sistnevnte delen har blitt løst ved å hente inn en skuespillerinne som snakker både engelsk og japansk flytende, nemlig Shioli Kutsuna.

Kojima forklarer i sin helhet: "Vi spiller inn med andre skuespillere i et studio i Los Angeles, så det er litt av et problem hvis de ikke har engelskkunnskaper på morsmålsnivå. Jeg lette etter noen som både kunne snakke japansk og engelsk på morsmålsnivå, men det var vanskelig. Kutsuna vokste opp i Australia og kan snakke engelsk, og da jeg møtte henne, syntes jeg at hun var en hyggelig person, så vi bestemte oss for å jobbe sammen."

Han utdyper: "Det er vanskelig å få asiater til å se ut som sine virkelige motstykker. Særlig kvinner og unge mennesker har så vakker og glatt hud. Asiater, og ikke bare japanere, er kjent for sin vakre, glatte hud, så det ender opp med å se ut som CG.

"På den annen side er det lettere å få frem detaljene hos eldre mennesker eller personer med mange fregner. Jeg har forsøkt å bruke japanere tidligere, men det er vanskelig å få dem til å se ut som sine virkelige motstykker. Denne gangen brukte jeg imidlertid ny teknologi, og jeg er ganske fornøyd med resultatet. Jeg vil gjerne gjøre det enda bedre neste gang."

Kunne du tenke deg å se enda flere japanske skuespillere i Kojimas spill i fremtiden?