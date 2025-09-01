Hideo Kojima: "Jeg spiller kanskje bare ett spill i året"

HQ

Få spillutviklere har samme nærmest mytiske status som Hideo Kojima, men så har han da også vært en fremtredende skikkelse i spillverdenen i fem forskjellige tiår. Han er selvsagt mest kjent for Metal Gear-spillene, men i dag forbinder vi ham først og fremst med Death Stranding - og deretter kommer OD og Physint.

Så hvor får han all inspirasjonen sin fra? Man skulle kanskje tro at den kommer fra videospill, og at han spiller dem mye. Det er imidlertid langt fra sannheten, og under New Global Sport Conference (via Rolling Stone) snakket han om sine spillvaner :

"Jeg ser filmer, leser bøker, møter mennesker og går på museer, og jeg kopierer ikke noe fra et spill. Og det er mange spillskapere som bare ser på andre spill."

Hva som utgjør å spille mange spill er selvfølgelig individuelt for oss alle, men Kojima avklarte faktisk hva dette betyr for ham, og avslørte at han ikke spiller veldig mye fordi det tar så mye tid :

"Spill tar mye tid, og jeg spiller sannsynligvis bare kanskje ett spill i året. Jeg spiller spillene mine ved å sjekke, men jeg må tenke utenfor boksen, og det som skjer utenfor spillverdenen er viktigere for meg å inkorporere i spillet mitt."

Er du overrasket over denne kunngjøringen, og hvordan står den i forhold til dine egne spillvaner?