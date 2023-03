Hideo Kojima og Microsofts spill går fremover

Som du kanskje husker har Microsoft og Kojima Productions et spill de lager sammen. Dette er et slags nettskybasert spill vi egentlig ikke vet noe om bortsett fra den veldig vage kommentaren fra Hideo Kojima om at det er noe han alltid ønsket å lage.

Selv om vi fortsatt ikke har noen anelse om hva den velkjente bransjeveteranen lager sammen med Xbox Game Studios vet vi nå for et faktum at prosjektet ser ut til å gå fremover. I går besøkte Xbox Game Studios Publishing-teamet Kojima Productions i Japan for første gang "for å starte en spennende reise fremover".

Denne beskrivelsen får oss til å tro at spillet fortsatt er i et veldig tidlig stadie, så det vil nok ta mange år før vi får se hva det er. Fortsatt... det er Kojima, så vi er offisielt interessert, da det nesten helt sikkert er en eksperimentell og unik tittel.