Hideo Kojima sitt skrekkspill heter visst Overdose

Kojima Productions, med Hideo Kojima i spissen, har ikke akkurat lagt skjul på at de lager flere spill i disse dager. I mai forsnakket Norman Reedus seg igjen og nærmest bekreftet Death Stranding 2 før utviklerne selv. Denne gangen er det i alle fall noen utenfra som er pratsomme.

Vanligvis pålitelige Tom Henderson hevder nemlig at det lenge ryktede skrekkspillet Kojima Productions jobber på heter Overdose. Grunnen til at han vet dette er at en kilde har sendt han et videoklipp som viser Margaret Qualley, som også spiller Mama i Death Stranding, luske rundt i en blå kjole med en lommelykt i trange korridorer før tekstene "A Hideo Kojima game" og "Overdose" dukker opp på skjermen.

En slik oppbyggende video høres jo litt ut som en trailer, så du skal ikke se bort fra at Overdose dukker opp i torsdagens Summer Game Fest-sending eller senere i sommer.