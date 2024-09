Hideo Kojima vil ikke regissere Death Stranding-filmen

HQ

Da det i fjor ble kjent at A24 hadde inngått et samarbeid med ingen ringere enn Hideo Kojima selv, var det mange av oss som jublet. Det kunne rett og slett ikke bli bedre, og det føltes som det perfekte teamet til å jobbe med filmatiseringen av Death Stranding.

Det store spørsmålstegnet var imidlertid om Kojima selv ville regissere eller ikke. Hans ambisjoner og påvirkning fra filmverdenen har vært tydelig siden hans tidligste spillprosjekter, og i et intervju forteller han nå mer om planene sine.

Jeg har alltid bare tenkt på "Death Stranding" som et spill. Folk sier at det føles som en film, men jeg har laget det som et spill - regien, omgivelsene, historien. Så jeg har ikke tenkt å se tilbake på det og prøve å se det fra et filmperspektiv. Disse verkene er mine barn, og jeg elsker film, så jeg vil at det skal være noe som filmfans virkelig vil like.

Kojima fortsatte med å forklare at han er villig til å la andre gjøre jobben, og at han nøyer seg med å holde øye med prosjektet for å sikre filmens kvalitet.

Jeg skal ha oppsyn med handlingen og hjelpe dem med å lage den, men jeg skal ikke regissere den. Det kan jeg ikke akkurat nå med tre pågående prosjekter! Jeg skal hjelpe til ved å kommunisere med en regissør jeg virkelig stoler på.

Til slutt nevnte han også at manuset stort sett er ferdig, og at det ikke er en direkte tolkning av spillet, men snarere en helt ny historie som utspiller seg i den samme verdenen.

Det er flere Death Stranding-filmatiseringsprosjekter på gang, men jeg har også skrevet en annen historie som er ment for en film. Men jeg har ikke tid til å regissere den, så jeg kommer ikke til å gjøre det.

Gleder du deg til Death Stranding-filmen?