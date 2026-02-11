Hideo Kojimas ville lage FPS Metal Gear Solid med Titanfall- og Apex Legends-skaper

HQ

Det gikk seks-sju år mellom Metal Gear Solid 4 fra 2008 og dobbeltutgivelsen av Metal Gear Solid V: Ground Zeroes i 2014-2015 og til slutt Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Hideo Kojimas siste bidrag i serien før han skilte lag med Konami. Nå har det blitt avslørt at skaperen og regissøren i dette tidsrommet seriøst hadde vurdert muligheten for å lage et helt eventyr fra spillerens synsvinkel.

Dette har blitt delt av Kojima-san selv på den pågående D.I.C.E. Summit 2026 i Las Vegas, som startet i går og avsluttes i morgen. Som plukket opp av The Game Awards-vert Geoff Kighley, som alltid har vært nær den japanske legenden:

"På DICE avslørte Hideo Kojima at han hadde mange diskusjoner med Vince Zampella om å lage et førstepersons Metal Gear Solid-spill sammen etter utgivelsen av Metal Gear Solid 4".

Ideen alene høres både interessant og rørende ut, ettersom den involverer Vince Zampella, en pioner i FPS-territoriet (Call of Duty, Titanfall), som tragisk gikk bort i en bilulykke rett før jul.

Selv om det er flere Metal Gear Solid-titler som tillater spilling i første person (for det meste for å kunne sikte nøyaktig), har hele seriens "taktiske spionasjeaction" alltid vært sentrert rundt at spillerkarakteren sniker seg inn i fiendens baser, noe som er en viktig del av stealth-sjangeren. Sitatet fremstår imidlertid som et fullstendig førstepersonsspillkonsept som minner mer om Prey, Dishonored eller Thief.

Hvordan ser du for deg det oppslukende MGS som dessverre aldri vil bli laget av disse to legendene?