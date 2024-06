Hidetaka Miyazaki innrømmer at han gikk for langt med Elden Ring's giftmyrer

HQ

Råtnesjøen. Jeg vil huske lidelsen du forårsaket meg fra denne dagen til min dødsdag. Elden Ring som FromSoftwares første åpne verden-opplevelse, ga spillerne en del stinkende giftsumper, noe spillets regissør Hidetaka Miyazaki angrer på.

I et intervju med CNET innrømmet han at han kanskje gikk litt fra vettet da han la inn giftmyrer i det opprinnelige spillet. "Når det gjelder den giftige sumpen, gikk jeg vel litt for langt i originalen Elden Ring. Så jeg prøver å ta lærdom av det," sier han. "Og du kan si at den versjonen som finnes i DLC-en, som jeg allerede har bekreftet, bruker mye av den lærdommen."

Så vi kan fortsatt forvente en giftig sump, bare forhåpentligvis en mindre forferdelig en. Vi kan også forvente noen utrolig tøffe sjefer i DLC-en, Shadow of the Erdtree, som Miyazaki sa at han "virkelig presset konvolutten når det gjelder hva vi tror kan motstå av spilleren."

Kanskje ingen ødelagte kontrollere fra å dø av sumpgift, men definitivt noen få fra vanvittige sjefsangrepsmønstre som det vil ta en uke å lære. Miyazaki tar og gir. Hvis du fortsatt trenger mer Elden Ring i forkant av Shadow of the Erdtree, kan du sjekke ut lanseringstraileren for DLC her.