Husker du hvordan livet var som en moderne gamer før Hi-Fi Rush? Hvordan du måtte sitte hjemme, hypet til det maksimale, telle ned dagene til utgivelsen av et spill som en fyr i en trendy jakke, T-skjorte med stor logo og fargerike joggesko annonserte for et år siden på scenen på et arrangement, komplett med en bunnsolid utgivelsesdato. Hvordan du med skjelvende fingre gjorde forhåndsbestillingen din og deretter fulgte trailere, lekkede bilder og obskure Twitter-kontoer som gradvis økte pulsen til usunne nivåer, bare for å knusende levere et slag så hardt før utgivelsen at du så stjerner. Det spiller ingen rolle om årsaken er en pandemi, krangler om rettigheter eller kreative meninger delt, følelsen i en spillers bryst når et etterlengtet spill er forsinket er brutalt. For mange er det årets høydepunkt og noe å planlegge for. Du kan til og med ha bestilt en ferie for å spille, fortalt familien at du ikke vil være tilgjengelig i en måned og kansellert alle sammenkomster. Når spillet er lansert, er det ikke uvanlig at det er ødelagt og livløst og kommer med et løfte fra utviklerne om at "vi fikser det senere." Så når feilene vedvarer år etter år, er det en "vi hører deg" og kort tid etter, en nedleggelse av serverne og rett videre til neste vertskropp for å suge livet ut av.

Microsoft og Bethesda startet det nye året med å gjøre det rette. De reiste tilbake i tid, til en tid da det å bygge hype og bryte løfter var helt ukjent fenomen, og de ga nettopp ut et spill. Direkte, uten dikkedarer. Hvor de lar spillerne være i fokus og ikke aksjonærene. Forrige uke fikk vi oppleve dette igjen. I beste sendetid, midt i Bethesda and Microsoft Developer Direct. En gang er ikke en trend på noen måte, selvfølgelig, men det viser fortsatt at ting ikke trenger å være så jævla komplisert hele tiden. Det er åpenbart mulig å lansere et spill samme dag som det blir annonsert, og å gjøre det enda bedre - rett inn på Game Pass, så la oss håpe det blir en ny trend. Det faktum at Hi-Fi Rush er fenomenalt, gjør det heller ikke verre.

Chai av en luftgitarsolo. Verken jeg eller sikkerhetsroboten er spesielt imponert, men det vil snart endre seg.

Det starter med en gang, med en intro som kaster meg inn i en verden av farger, kreativitet og tongue-in-cheek humor. Til tonene av The Black Key's svingende hitlåt, Lonely Boy, blir jeg kjent med karakteren min, Chai, som jeg skal tilbringe omtrent ni timer med fra nå av. Vi klikker ikke med en gang, det er sikkert. Først synes jeg gutten er en fryktelig irriterende og sutrete zoomer som bør vokse opp og slutte å leve i en fantasiverden, hvor du kan titulere deg selv som rockestjerne, men det går fort og snart smiler vi og elsker hverandre. Det tar ikke lang tid før hele spillverdenen begynner å vibrere til søte riff og vi har et oppdrag. For å knuse Vandelay, et ondt konglomerat ledet av den usympatiske Kale og hans brokete besetning av håndlangere, alt i rytme til musikken (de av oss som har eksistert en stund, vet selvfølgelig at Vandelay er et lateximport- og eksportfirma drevet av George Costanza av Seinfeld og ingenting annet). Uansett, en ting fører til en annen, og Chai har plutselig en robotarm og en MP3-spiller i magen. I neven, en V-formet dødsgitar laget av skrapmetall og ved hans side, en høyteknologisk kattkatt, som faktisk er en kvinne som heter Peppermint.

Det er viktig å treffe riktig, holde tempoet hele tiden. Hvis du gjør det, vil du snart være uovervinnelig.

Sammen legger vi ut i en levende verden, fylt med plattforming, oppgaveløsning og selvfølgelig kamper. Hele tiden med et konstant slag i bakgrunnen, noe som øker i intensitet når jeg deler ut en brutal juling i akkurat det rette øyeblikket, slik at tannhjul, batterier og termisk pasta regner ned fra himmelen. Først enkle rengjøringsroboter, så fullverdige krigsmaskiner og til slutt står jeg der. Øye til øye, eller rettere sagt øye til LED-lys med min første sjef. Nine Inch Nails trykker på skivepedalen til bunnen, og jeg gjør det samme med angrepsknappen. Spamming med lette og tunge angrep og avslutter med en gitarsolo som får kjempen foran meg til å krøke og hele tiden mens jeg beveger meg, aldri står stille. Jeg smetter unna, jeg parerer, jeg slår når det føles mest passende. Det er som en symfoni av ødeleggelse, og akkurat som musikken aldri pauser, stopper jeg aldri. Jeg sitter i transe, med permanent gåsehud. Alt flyter sømløst, og når jeg kommer inn på det søte stedet hvor alt skjer i perfekt symbiose, hvor Peppermint og jeg stiller opp perfekte runder som får meg til å føle meg helt uovervinnelig, er det hele så jævla vakkert at klokkene stopper og englene synger i kor.

Etter et par svette riff er sofaen i navverdenen alltid velkommen.

Til slutt, etter en musikalsk reise så euforisk som den er utmattende, lander jeg på sofaen. I hub-verdenen, som fungerer som både en oase, et sted for hvile og kontemplasjon, og et sted hvor jeg kan forberede meg til neste oppdrag. Ved å bruke skrotet jeg har samlet fra å knuse mekaniske fiender, kan jeg oppgradere robotarmen min med nye avanserte angrep, kjøttfulle spesialtilbud og til slutt chips for å gi min kavaleriske kattekompis mer slag eller kortere nedkjølingstid, og det vil være nødvendig fordi som det burde være, blir hvert oppdrag vanskeligere og vanskeligere. Aldri infernalsk vanskelig skjønt, selv om det er noen få steder hvor det kan være en reell prøvelse hvis du ikke finner rytmen din, fordi det er det det handler om. Finn tempoet og aldri miste det, og du vil bli overøst med fordeler. Men her er ikke fokuset på utfordringen, men på andre verdier. Som ren underholdning, for eksempel.

Her er vi ... og D. Hi-Fi Rush tilbyr tørr teknisk humor på sitt beste.

Men det er ikke bare lek og moro. Det er også en historie her, som ved første øyekast kan virke både triviell og banal, men bare vent. Hjertet ditt vil få juling, men det vil også bli fylt med en slik varme at du et øyeblikk vil glemme at du er en gitar-svingende sitatmaskin her for å rocke. For hvis det er en ting Hi-Fi Rush gjør, er det rock. Forsterkeren er på full guffe, den skyter på alle sylindere. Det er vilt, det er vakkert, vi gjør alt i et rasende tempo, og det er ikke det minste snev av polstring eller live servicekomponenter. Ingen grådige forretningsmodeller, ingen tomme spillverdener. Pluss, ikke en eneste feil. Ikke engang en liten uoffensiv grafikk glitch jeg møtte. Ingen ytelsesproblemer. Null forsinkelse, ingen rammefall. Selvfølgelig bør det ikke engang være nødvendig å bli tatt opp, men siden Bethesda er involvert, er det fortsatt verdt å fremheve. Stemmeskuespillerne gjør en fantastisk jobb med å gjøre denne historien spennende på et emosjonelt nivå og på et mer muntert en der den litt nerdete humoren ofte lander helt riktig. Visuelt er det en fargerik retrodrøm som plutselig går i oppfyllelse. En tegneserie våkner til liv, og kombinert med det storslåtte lydsporet er det som å få hele 80-tallet injisert rett inn i blodet.

Hi-Fi Rush er ikke unikt. Det er en Jet-Set Radio uten skøytene, en rytmisk Devil May Cry i nær fremtid, det er umulig å ikke tenke på Metal: Hellsinger og humoren minner ikke sjelden om det som serveres i Borderlands, men noen ganger trenger du virkelig ikke å finne opp hjulet på nytt. Noen ganger er det ikke galt å velge de fineste funksjonene fra andre steder og deretter lage noe eget ut av det, noe som skiller seg ut fra mengden. Det har de definitivt klart å gjøre her, og kaster sammen et spill som er utrolig underholdende fra start til slutt. Faktisk er det vanskelig å finne noe å klage på. Det meste fungerer bare, det er en velsmurt maskin som ingen andre, men hvis jeg skal ødelegge den kommende ratingfesten med noe, er det hovedsakelig to ting. At det ikke alltid er krystallklart hvor jeg skal gå, noe som også må sies, kan ha blitt forsterket av min avgrunnsdype følelse av plassering, men det er unektelig litt rotete her og der, til tross for et stort sett lineært nivådesign. Så er det kamp i siste del av spillet.

Når skjermen fylles opp med fiender, blir det noen ganger vanskelig å lese rommet, og det er åpenbart ikke optimalt når en savnet parry eller et savnet perfekt skudd som treffer feil mål, kan resultere i at min endelige karakter for den sekvensen blir en B i stedet for en A eller S. Det er en ting når det er min egen feil, men når det skyldes faktorer utenfor min kontroll er jeg ikke fullt så tilgivende. Nå er det ikke på noen måte spesielt kostbart, annet enn for Achievement jegere og kompletteringister, og skulle jeg i det hele tatt dø i prosessen, må jeg bare fortsette der musikken plutselig slapp.

Jeg må bare hilse på Bethesda og Microsoft, og først og fremst utvikleren Tango Gameworks for en blockbuster-utgivelse og et spill som jeg sannsynligvis vil kalle et av de beste plattformspillene jeg har spilt i løpet av mine nesten 50 år på planeten Earth . Det er store ord, jeg vet, men hvor mange ganger har jeg pløyd gjennom et spill i en enkelt sittende og ikke en gang forbannet høyt om mikrotransaksjoner, feil, ødelagt spillmekanikk eller bare kjedelig innhold? Få er svaret, ekstremt få.