Hi-Fi Rush får to nye moduser, fiender og sanger gratis i juli

HQ

I begynnelsen av måneden ga Steam Achievements inntrykk av at Hi-Fi Rush snart ville få mer innhold, og nå er det offisielt.

Arcade Challenge! er en gratis oppdatering som kommer til Hi-Fi Rush den 5. juli, og høydepunktet er to nye moduser. I BPM Rush må vi kjempe oss gjennom bølger av fiender mens taktene per minutt og utfordringene øker til vi er oppe i 200 BPM. Det høres ut som en morsom modus for de av oss som ønsker å teste hvor gode vi er, men det vil også være lettere vanskelighetsgrader om det blir for mye.

Power up! Tower up! er i utgangspunktet en randomisert versjon av Rhythm Tower der Chai starter med blanke ark og må bli sterkere ved å beseire fiender. Når vi har fullført en runde kan vi velge mellom tilfeldige "oppgraderinger" og "bugs". Oppgraderinger øker statistikken og gir oss fordeler, samtidig som de senker poengmultiplikatoren. Bugs er på sin side negative modifikatorer som øker poengpotensialet.

Oppdateringen inneholder også fem nye sanger, to nye fiender, nye spesialangrep og et utfordringssystem som belønner oss med nytt tilbehør til Chai, 808 og Korsica. Det siste er sannsynligvis en av grunnene til at vi også får nye muligheter i fotomodusen.

Se alt dette i aksjon nedenfor.