High on Life byr på underholdende lanseringstrailer

HQ

I dag lanseres High on Life, en av de siste (relativt) store titlene i 2022. Skaperen er Justin Roiland (som også står bak Rick and Morty) og Squanch Games, og de leverer et eventyr som ser ut til å by på stort sett den samme tåpelige humoren vi er vant til fra Rick and Morty, men også en ganske så interessant verden å oppdage og mye action.

Sjekk ut den ferske lanseringstraileren nedenfor for å få en smakebit på hva vi har i vente. High on Life er tilgjengelig nå på PC og Xbox og er også inkludert med Game Pass. Vi har en anmeldelse på vei, men den blir litt sen.