Himmelen og lyseffektene i Forza Horizon 5 vises frem i kveld

Utover det grafiske uttrykket har Forza Horizon-serien alltid vært kjent for den fete og stemningsfylte musikken. Hvert nye spill har vært fylt med sanger fra relativt...

Forza Horizon 5 kan spilles i 4K og 60 bilder i sekundet

den 17 juni 2021 klokken 09:42 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Da Forza Horizon 5 ble annonsert ble det kjent at de ville by på to grafikkmoduser på Xbox Series S og X. En med 4K og 30 bilder i sekundet og en annen med 60 bilder i...