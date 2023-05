Hinter Insomniac til noe Sunset Overdrive-relatert?

HQ

Selv om Insomniac Games hovedsakelig har jobbet med Sony (som kjøpte dem i 2019) siden studioet ble grunnlagt på midten av 90-tallet er det titler de også har laget for andre utgivere. Ett av dem er det veldig underholdende Sunset Overdrive som ble utgitt på Xbox One i 2014.

Selv om Insomniac har nevnt spillet ved noen anledninger siden Sony kjøpte studioet har vi ikke fått noen PlayStation-versjon eller en oppfølger. Det ble absolutt ikke annonsert i dag heller, men jeg kan ikke la være å lure når studioets offisielle Twitter-konto nettopp delte dette innlegget:

"Bare nok en dag i Sunset City. #SunsetOverdrive" med et bilde fra spillet.

Årsaken til at nysgjerrigheten min blir pirret er at Sony har en PlayStation Showcase på onsdag, hvor de har lovet å vise og kunngjøre mange nye titler. Det kan absolutt være en tilfeldighet, men det kan også være et tegn på at noe Sunset Overdrive-relatert skal vises (hvor studioet også forventes å vise Marvel's Spider-Man 2).

Hva tror du dette betyr?