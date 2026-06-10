Hinter James Woods til at Hades er med i Kingdom Hearts IV?

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Fans har ventet i årevis på noen form for meningsfull oppdatering om Kingdom Hearts IV, og under gårsdagens Nintendo Direct-presentasjon fikk vi endelig akkurat dette, da prosjektet dukket opp igjen, presenterte en ny trailer og bekreftet at det ville lanseres på Switch 2 «ved lansering», når det enn måtte være. Vi har ingen anelse om lanseringsvinduet, noe som betyr at det kan bli i 2027 eller kanskje enda senere, men det faktum at spillet dukket opp, tyder på at det er nærmere enn det er lenger unna.

Når vi snakker om Kingdom Hearts IV, mangler vi også mye konkret informasjon om hvilke Disney-figurer som vil dukke opp i spillet. Traileren fokuserte hovedsakelig på Sora og noen av de andre menneskelige ikonene, men Donald Duck og Goofy dukket opp kort, noe som betyr at vi vet at disse to legendene vil være til stede.

Utover det er Hades en figur som sannsynligvis vil dukke opp. Skurken fra Herkules kan være aktuell, og vi sier dette fordi den amerikanske skuespilleren James Woods har brukt sosiale medier til å hintet om sin medvirkning i Kingdom Hearts IV.

"Jeg har kanskje litt innsideinformasjon om dette. Jeg skal bare si at det er fantastisk, og kanskje en av de beste i serien."

Woods har lagt stemme til Hades i animasjonsfilmen, men også i mange videospill, ikke minst Kingdom Hearts III og Disney Speedstorm. Naturligvis tyder denne uttalelsen på at Hades vil være tilbake i KH4, for hvorfor skulle ellers Woods ha innsideinformasjon om den kommende tittelen?

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