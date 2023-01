Hinter PlayStation til Uncharted 5 i ny trailer?

Neil Druckmann knuste mange hjerter da han gjentok at Naughty Dog har gått videre fra Uncharted-spillene i forrige uke, men det betyr ikke at PlayStation Studios har det. Det har vært flere tegn på at andre PlayStation-utviklere jobber med et nytt Uncharted-spill de siste par årene, og selskapet har nå kastet mye bensin på det bålet.

For Sony har bestemt seg for å markere at 2023 vil bli et ekstremt spennende år for PlayStation ved å publisere en ny blogg som gjentar at det vil være mye lettere å få en PlayStation 5 fremover, samt hype opp lanseringen av PlayStation VR2, Marvel's Spider-Man 2, Final Fantasy XVI og mer i år. Denne bloggen er ledsaget av en ny trailer fylt med kule referanser til både tidligere utgitte og kommende PS5-spill, og det er her mange Uncharted-fans vil føle at hjertet deres hopper over et slag.

Blant åpenbare referanser til God of War: Ragnarök, Marvel's Spider-Man 2, Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, Ratchet & Clank: Rift Apart, Returnal, Ghost of Tsushima og Stray, ser vi plutselig en kvinnelig oppdagelsesreisende med en fakkel rundt 43, 47 og 49 sekunder. En blond eventyrer for å være nøyaktig, noe som vil gi alle som har fullført Uncharted 4: A Thief's End ideer. Alle de andre referansene er tro mot sine respektive spill, så dette ville vært en mannlig eller svarthåret indisk-australsk kvinne hvis traileren refererte til Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Kan dette være PlayStations første hint om et nytt Uncharted eller vil selskapet bare sjekke temperaturen i rommet? Det vil tiden vise.