Historien bak Killer Instinct fortalt i ny dokumentar

Rares Killer Instinkt kom først til arkadehallene i 1994, og ett år senere kom den klassiske Super Nintendo-versjonen som ga serien sitt gjennombrudd. Men har du noensinne lurt på hvorfor Rare - som jobbet tett sammen med familievennlige Nintendo - plutselig lagde et brutalt arkade-fightingspill, og hva som skjedde etter det? Og hvorfor drøyde det helt til 2013 før det kom en oppfølger?

Nå kan du få svaret på disse spørsmålene og mer via en nærmere to timer lang dokumentar, skapt av Hold Back to Block. Vi kan virkelig anbefale FIGHT ON: The Killer Instinct Story som forteller denne fascinerende historien og samtidig byr på interessant fakta. Det finnes også masser av intervjuer med innblandede, ikke minst creative director Ken Lobb.

Surf over hit for å sjekke ut dokumentaren på YouTube.