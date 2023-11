Historien i Frost 3 er "så episk at den kanskje ikke får plass i bare én film".

HQ

Nylig dukket Disney-sjef Bob Iger opp på et morgen-tv-show og avslørte at underholdningsgiganten ikke bare jobber med en tredje Frozen film, men også en fjerde. Nå har Jennifer Lee, som er manusforfatter og utøvende produsent for mange av Disneys animasjonsfilmer, uttalt seg om hvordan fremtiden til Frozen kan se ut.

Som nevnt i en intervjuartikkel på nettstedet The Walt Disney Company uttalte Lee følgende da hun ble spurt om flere detaljer om Frozen 3: "Bare det vi allerede har fortalt, nemlig at teamet jobber hardt, at vi er svært begeistret for historien vi skaper sammen, og at den er så episk at den kanskje ikke får plass i bare én film."

Etter dette å dømme ser det altså ut til at Disney ønsker å fortelle den neste Frozen -historien i to deler, noe som betyr at vi kan forvente å tilbringe en god del tid i Arendelle i årene som kommer.

Gleder du deg til å se mer Frozen?