Historier kommer til liv i Hazelights neste co-op-eventyr

Hazelight har offisielt avslørt sitt neste samarbeidsspill, og det heter Split Fiction. Hovedpersonene, Mio og Zoe, tester ut ny teknologi som gjør at de kan leve seg inn i sine egne historier.

Men når teknologien ikke fungerer som den skal, og de havner i samme historie, må de ut på et multiversalt eventyr for å unnslippe. I traileren ser vi mange verdener du kan besøke, blant annet et sci-fi-romskip, en fantasiverden med drager og en gård der du spiller som en gris.

Spillet slippes neste år, den 6. mars, og vi kan forvente å se mer fra Hazelight snart. Sjekk ut traileren nedenfor :