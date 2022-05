Hitman 3 både fremskynder og utsetter spennende planer

HQ

I starten av januar annonserte IO Interactive at Hitman 3 blant annet vil få en interessant ny modus kalt Freelancer og et nytt kart i år, men det viser seg at ingen av disse kommer som planlagt. Både på godt og vondt.

Den dårlige nyheten er at Hitman 3: Freelancer utsettes til "andre halvdel av 2022" siden utviklerne trenger mer tid til å finpusse den roguelike-lignende modusen. Heldigvis trenger vi ikke å vente lenge på noe annet lovende siden det nye kartet vi nå vet heter Ambrose Island fremskyndes til en gang i juli i stedet for høsten. Som en ekstra godbit har vi også fått et nytt bilde av kartet og informasjon om at denne historien vil ta oss til en tid før hendelsene Hitman 3. Du kan se bildet nederst og en oversikt over hva som kommer til spillet allerede denne måneden rett under her.