Hitman 3 viser spennende modus, nytt kart og andre kule ting

Som lovet hadde IO Interactive en stream hvor de fortalte om og viste hvilke planer de har for Hitman 3 i år, og det viser seg å sannelig ikke være småtteri.

Moroa starter som vi allerede visste den 20. januar. Da kommer blant annet det som kalles

Elusive Target Arcade til Hitman 3. Dette er kort og enkelt sagt en slags "boss rush"-utgave av Elusive Targets hvor vi skal drepe tre av de velkjente målene på rad uten å dø. For å gjøre det ekstra interessant og utfordrende vil hver av kontraktene også by på spesielle utfordringer utviklerne ikke ønsker å røpe. Mislykkes du blir det ikke mulig å prøve igjen på tolv timer, men går det bra venter det spesielle belønninger.

Mens alle kan glede seg til Elusive Targets Arcade neste torsdag vil PC-spillere altså også få tilgang til virtual reality-modusen samme dag. Nærmere informasjon om hvilke headset som støttes og PC-krav vil avsløres neste uke.

Deretter må vi vente til en gang senere i vår, men ventetiden høres helt klart ut til å bli verd det. Den nye modusen danskene har hintet til heter nemlig Freelancer, og bringer roguelike-elementer til Hitman 3. Denne vil la oss velge mellom ulike oppdragskjeder som vil bringe oss til flere av områdene i spillet. Mellom hvert oppdrag blir vi tatt tilbake til en nytt Safehouse-kart som kan utvides, forbedres og endres med belønninger fra vellykkede kjeder. Disse pausene lar oss også endre utstyret vi tar med på neste oppdrag, fylle opp med mer ammunisjon og bestemme hva som blir neste oppdrag. I alle fall for det meste siden det aller siste oppdraget tar oss til området hvor lederen av den valgte gruppen skjuler seg. Først etter å ha drept denne personen venter de store belønningene.

Noe som gjør Freelancer ekstra utfordrende er at alle oppdragene vil være annerledes hver gang. For eksempel introduseres det nye person-typer som kan være vennlige eller fiender. Førstnevnte kan blant annet være våpenselgere, mens nye fiender som kan varsle målet eller selv er leiemordere vil kunne gjøre jobben vanskeligere. Noe annet som gjør modusen ekstra utfordrende er at våpen og utstyret som legges igjen eller brukes ikke kommer tilbake med mindre du kjøper dem igjen. Heldigvis vil det kunne skjule seg pengeskap, hemmelige våpen og andre unike ting på forskjellige steder slik at du kan være heldig, samtidig som at de fleste runder føles unike. Nærmere informasjon om hvordan modusen stadig vil endre seg og hvilke måter huset kan utvides og tilpasses på vil avsløres senere, men den høres helt klart veldig lovende ut for en Returnal-, Dead Cells- og Hollow Knight-fan så langt.

Selv om det var Safehouse utviklerne viste bilde av da de snakket om et nytt kart i fjor venter det et skikkelig nytt kart med nye oppdrag senere i år også. Dessverre ønsker de ikke å si stort mer enn at det foreløpig går under kodenavnet Rocky, og gi oss et bilde som får det til å se ut som om turen da går til en tett jungel.

