Hitman 3 drar til Kina med bedre grafikk

I går fortalte IO Interactive at de ville avsløre et av de nye områdene Hitman 3 skal ta oss til i dag, men danskene hadde mer enn det på lur.

For i tillegg til å annonsere at Agent 47 blant annet skal besøke kinesiske Chongqing bruker de den pene traileren til å fremheve hvilke grafiske forbedringer det siste spillet i trilogien vil by på. Både animasjonene, regneffekter, antall figurer på skjermen og fysikk skal ha fått seg en skikkelig oppgradering siden sist, samtidig som at de som kjøper Hitman 3 på PC, PS5 eller Xbox Series X kan oppleve det hele i 4K, 60 bilder i sekundet og HDR. Disse oppgraderingene vil, som tilfellet var fra Hitman til Hitman 2, også implementeres i forgjengerne, så har du de venter det mye bra den 20. januar.